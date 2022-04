Pogacar start ook in Ronde van Vlaanderen om te winnen

„Ik koers graag op die typische Vlaamse wegen”, zei Pogacar na de verkenning van het parcours door zijn ploeg Team Emirates. „Met de nationale Sloveense ploeg reed ik ooit de Ronde van de Vlaanderen voor beloften. Ik was niet supergoed toen. Ik ben blij dat ik nu de grote Ronde kan afwerken.”

Pogacar sprak vrijdag van een leerzame verkenning. „De weersomstandigheden waren in het begin niet bijster goed, maar gaandeweg werd het beter en had ik er wel plezier in. Ik hoop dat ik van al dat draaien en keren iets onthouden heb voor zondag. Maar als ik het niet meer weet, kan ik terugvallen op Matteo Trentin. Het zal sowieso een heel nerveuze koers worden. De kasseien, de korte hellingen. Achter elke bocht schuilt gevaar.”

Dwars door Vlaanderen

De 23-jarige Sloveen, die vorig jaar met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije al twee van de vijf wielermonumenten op zijn naam schreef, miste afgelopen woensdag een belangrijke aanval in de wedstrijd Dwars door Vlaanderen. „Constant attent rijden is de boodschap”, weet hij nu. „Dat heb ik in Waregem geleerd. Ik zat toen iets te ver, werd opgehouden door een valpartij en kwam niet echt meer in het stuk voor. Ik hoop zondag niet opnieuw diezelfde fout te maken.”