Messi met Argentinië naar achtste finales WK, Polen op het nippertje door

De ontknoping in Groep C was een thriller. Lange tijd stonden Polen en Mexico virtueel precies gelijk op alle onderdelen (punten, doelsaldo, goals voor), waardoor het fair play-klassement de doorslag leek te geven. Omdat de Polen in de drie groepsduels maar vijf gele kaarten pakten tegenover Mexico zeven, zouden ze in dat geval ook spekkoper zijn geweest. Uiteindelijk deed dat er niet meer toe door de late tegengoal van Saoedi-Arabië.

De druiven waren zuur voor de Mexicanen, voor wie Henry Martin en Luis Chavez scoorden. Tot twee keer toe werd een verlossende 3-0 afgekeurd wegens buitenspel. Het is voor het eerst sinds 1990, toen de Mexicanen gediskwalificeerd waren voor het toernooi, dat ze de groepsfase niet overleven. De zeven voorgaande toernooien was de achtste finale steeds het eindstation.

Hét moment in beeld. Hierna ging de bal op de stip. Ⓒ ANP/HH

Messi mist pingel

Waar Messi in het tweede groepsduel met Mexico nog het verschil in positieve zin had gemaakt voor Argentinië, was het tegen Polen niet echt de avond van de 35-jarige dribbelkoning. De grote kleine man van het Argentijnse voetbal miste een uitgelezen kans om de Albicelestes op voorsprong te brengen. Na interventie van de VAR besloot de goed leidende Danny Makkelie de bal op de stip te leggen, nadat de Poolse doelman Wojciech Szczesny bij een hoge voorzet de bal miste, maar het hoofd van Messi raakte. De aanvoerder ging zelf achter de bal staan, alhoewel hij geen geweldig trackrecord heeft met penalty’s, en zag zijn inzet gestopt worden.

Het overtuigend voetballende Argentinië, dat Polen stevig in de tang had, kwam na rust alsnog op voorsprong. Het was Brighton-middenvelder Alexis Mac Allister, die met een bekeken balletje Szczesny het nakijken gaf. De soepel combinerende Argentijnen liepen via Julian Alvarez uit naar 2-0. De Argentijnen kregen volop kansen om de score verder op te voeren, maar Polen ontsnapte door het oog van de naald dankzij onder anderen een goed keepende Szczesny.