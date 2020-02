Calvin Stengs Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - Zijn trainer Arne Slot vindt het prachtig dat Calvin Stengs door de mogelijke transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea in beeld is bij Ajax. Zelf liet de spelmaker van AZ er na de bekeruitschakeling tegen NAC niet veel over los: ,,Ik weet niet eens of het waar is.”