Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij deed midden in de nacht het licht aan in de slaapkamer en begon te chippen’ Liefde van vrouw Melanie helpt Joost Luiten uit dal: ’Ik had slapeloze nachten’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Melanie Jane, vrouw van golfer Joost Luiten. Ⓒ René Bouwman.

Na zijn twee zeges, in 2013 en 2016, wordt Joost Luiten (37) in één adem genoemd met het KLM Open, dat donderdag start. Maar Nederlands beste golfer heeft een veel zwaarder gevecht overwonnen, en zoals niemand kon ook de Bleiswijker dat niet alleen. Al negen jaar is Melanie zijn steun en toeverlaat. Haar onvoorwaardelijke liefde tijdens de donkerste periode uit zijn carrière hielp hem om weer het geluk te vinden op de golfbaan. „Ik ben sowieso trots op Joost, maar vooral dat hij zich heeft teruggevochten uit een diep dal.”