Sport Kort: Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Valencia

Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Valencia

12:46 uur: Jumbo-Visma heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Valencia. De Nederlandse formatie gaat zaterdag niet van start in de vierde etappe vanwege twee positieve coronatesten en omdat niet kan worden uitgesloten dat meer renners of stafleden inmiddels besmet zijn met het virus.

De besmette werknemers, het is onduidelijk wie dat zijn, gaan in isolatie, terwijl de close contacts in quarantaine moeten. De rest van de ploeg reist terug naar huis. Vrijdag trok het Australische team BikeExchange-Jayco zich al terug uit de meerdaagse koers in Spanje.

De Rond van Valencia duurt nog tot en met zondag. Aleksandr Vlasov van Bora-Hansgrohe gaat aan de leiding in het algemeen klassement. Sam Oomen was op plek elf de beste rijder van Jumbo-Visma. David Dekker, Pascal Eenhoorn en Gijs Leemreize waren al afgestapt, waardoor nog slechts vier renners van de geel-zwarte brigade in koers waren.

Chelsea-trainer Tuchel test positief en mist mogelijk WK clubs

12.39 uur: Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft positief getest op het coronavirus. De 48-jarige Duitser mist daardoor mogelijk het WK voor clubs in Abu Dhabi, dat voor Chelsea woensdag begint.

„De hoofdtrainer zal nu de noodzakelijke protocollen met betrekking tot zelfisolatie volgen en hoopt in de loop van volgende week bij het team aan te sluiten in Abu Dhabi”, meldt Chelsea in een korte verklaring op de website.

De Londense topclub, afgelopen seizoen winnaar van de Champions League, neemt het woensdag op tegen de winnaar van het duel tussen Al-Hilal uit Saudi-Arabië en Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die laatste club is de Nederlander Marcel Keizer de hoofdtrainer.

Chelsea treedt zaterdagmiddag, zonder Tuchel op de bank, eerst nog aan in de FA Cup. In de vierde ronde is Plymouth Argyle, uitkomend in League One (derde niveau), op Stamford Bridge de tegenstander.

Haase/Middelkoop tegen favorieten in dubbelspel Rotterdam

11.28 uur: Robin Haase en Matwé Middelkoop spelen in de eerste ronde van het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament tegen de Kroatische titelverdedigers Mate Pavic en Nikola Mektic, het beste koppel van dit moment. Haase en Middelkoop kregen van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard voor het toernooi in Rotterdam.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen eveneens met een wildcard mee aan het dubbelspel. Zij nemen het in de openingsronde op tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Tim Pütz uit Duitsland.

Wesley Koolhof is met zijn Britse partner Neal Skupski als vierde geplaatst. Koolhof en Skupski treffen de Russen Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev.

Het hoofdtoernooi begint maandag.

NBA-wedstrijd ligt lang stil vanwege scheve basketbalring

08.31 uur: De wedstrijd in de NBA tussen Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers heeft bijna drie kwartier stilgelegen omdat de ring scheef hing. Luka Doncic, de Sloveense vedette van de Mavericks, merkte dat op nadat hij in het eerste kwartier een driepunter had gemaakt. De scheidsrechters constateerden met een waterpas dat de ring inderdaad een beetje scheef hing. Aangezien het probleem niet verholpen kon worden, moest een volledig nieuw bord inclusief ring worden opgehangen.

De ’Sixers’ stonden met 19-17 voor toen de wedstrijd werd onderbroken. Met een nieuwe ring op het veld namen de Mavericks al snel het initiatief over. Ze wonnen voor eigen publiek met 107-98. Doncic tekende voor 33 punten, 15 assists en 13 rebounds. Het betekende voor de 22-jarige Sloveen al zijn 44e triple-double in de NBA. Hij staat daarmee op de tiende plaats in het ’eeuwige’ klassement. Russell Westbrook voert die lijst aan met 193 triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers).

Met 30 overwinningen tegenover 23 nederlagen staat Dallas Mavericks op de vijfde plaats in het westen. Philadelphia 76ers neemt met 31-21 in het oosten de vijfde plaats in.

Lleyton Hewitt houdt Nick Kyrgios buiten Australische tennisploeg in Daviscup

08.02 uur: Hoewel Nick Kyrgios onlangs met Thanasi Kokkinakis de Australian Open won, heeft de Australische tennisser geen uitnodiging gekregen voor de ontmoeting met Hongarije in de Daviscup. Captain Lleyton Hewitt selecteerde Kokkinakis juist wel, voor het eerst sinds 2015. Alex de Minaur, Alexei Popyrin, debutant Luke Saville en dubbelspecialist John Peers vormen de rest van de ploeg.

Kyrgios strandde op de Australian Open in het enkelspel in de tweede ronde. De 26-jarige Australiër moest het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev, die uiteindelijk de finale haalde in Melbourne.

Kyrgios vormde in het dubbelspel een spraakmakend en succesvol duo met Kokkinakis. De twee vrienden waren op een wildcard toegelaten en stuntten door, onder luide aanmoedigingen van het Australische publiek, een grandslamtitel te pakken. Het leverde Kokkinakis (25) een terugkeer in de Daviscup-ploeg op. Kyrgios, afgezakt naar plek 122 op de mondiale ranglijst van het enkelspel, komt niet voor in de plannen van voormalig nummer 1 van de wereld Hewitt.

Australië strijdt begin volgende maand in Sydney met Hongarije om een plek in de finaleronde van de Daviscup.

Sporttribunaal CAS heft schorsing oud-voetbalbaas Hayatou op

06.28 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van de voormalige Afrikaanse voetbalbaas Issa Hayatou opgeheven. De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA schorste de 75-jarige Kameroener in augustus voor een jaar, omdat hij de regels voor de verkoop van media- en marketingrechten zou hebben geschonden. Hij moest ook een boete betalen van 30.000 Zwitserse franc, zo’n 28.000 euro.

Hayatou, die bijna dertig jaar lang voorzitter was van de Afrikaanse voetbalbond CAF, vocht zijn schorsing aan bij het CAS. Het sporttribunaal oordeelde na een hoorzitting dat de FIFA onvoldoende bewijs had.

Hayatou was tussen 1988 en 2017 de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond. Hij fungeerde in 2015 en 2016 als interim-voorzitter van de FIFA toen Sepp Blatter was geschorst vanwege een corruptieschandaal. Hayatou had het in 2002 bij de voorzittersverkiezing van de FIFA opgenomen tegen Blatter, maar moest het toen afleggen tegen de Zwitser. Hij fungeerde jarenlang als ’senior vicepresident’ bij de mondiale federatie. Hayatou is sinds 2017 erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Eredivisie hervat met publiek, alleen niet in Enschede

06.22 uur: De Eredivisie gaat na een korte onderbreking vanwege de interlandperiode weer verder, mét publiek in de stadions. Na wekenlang voor lege tribunes te hebben gespeeld, mogen de clubs nu één derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. FC Twente, dat zaterdagavond Vitesse ontvangt, vindt dat te weinig en houdt de Grolsch Veste in Enschede daarom helemaal dicht.

De 21e speelronde van de Eredivisie begint om 16.30 uur met FC Utrecht - SC Cambuur. Om 18.45 uur wordt in Limburg afgetrapt bij Fortuna Sittard tegen sc Heerenveen. De Friese club ontsloeg eind vorige maand hoofdtrainer Johnny Jansen.

PSV, de nummer 2 van de Eredivisie, speelt vanaf 20.00 uur thuis tegen AZ, dat op de vijfde plek staat. Trainer Roger Schmidt kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven. PSV verloor voor de interlandperiode met 2-1 van Ajax en heeft nu 2 punten minder dan de koploper. Ajax speelt zondag (vanaf 16.45 uur) thuis tegen Heracles Almelo. Die dag staat in De Kuip ook de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta op het programma (12.15 uur).