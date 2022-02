Sport Kort: Union wint ook topduel met Antwerp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Union wint in België ook topduel met Antwerp

23:11 uur Voetbalclub Union lijkt steeds dichter bij de titel in België te komen. De koploper won ook het topduel bij nummer 2 Antwerp, 0-2. Het verschil tussen beide clubs is nu 10 punten.

De Duitser Deniz Undav zette Union na 50 minuten op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Guillaume François. Vlak voor tijd besliste Undav de ontmoeting met zijn tweede treffer, nu na voorbereidend werk van Dante Vanzeir.

Oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop was als gebruikelijk basisspeler bij Union.

Noor Johannessen wint zware rit Ster van Bessèges

18:42 uur De pas 22-jarige Noorse wielrenner Tobias Halland Johannessen heeft zaterdag de koninginnenrit in de Ster van Bessèges gewonnen. Johannessen, vorig jaar winnaar van de Ronde van de Toekomst, won op de Mont Bouquet de sprint van een groep van vier renners. De Australiër Jay Vine werd tweede, de Italiaan Antonio Tiberi derde. Op 20 seconden van de ritwinnaar kwam Bauke Mollema als zevende over de finish.

De 26-jarige Fransman Benjamin Thomas blijft leider. De renner van Cofidis verdedigt zondag in de afsluitende tijdrit over 11 kilometer een voorsprong van 7 seconden op de Italiaan Alberto Bettiol. Johannessen, die rijdt voor Uno-X Pro Cycling Team, volgt op 8 seconden.

Puntverlies hockeysters in Pro League tegen Spanje

19.04 uur: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Spanje. Het duel in Valencia eindigde na de reguliere speeltijd in 2-2. Een dag eerder had Oranje gewonnen van Spanje met 0-1, dankzij een doelpunt van Frédérique Matla.

De schade bleef na de 2-2 beperkt tot het verlies van een punt, omdat Nederland vervolgens nog wel de shoot-outs won. Dat leverde een bonuspunt op.

Yibbi Jansen zette Nederland op voorsprong, door de bal na een strafcorner nagenoeg onhoudbaar in het doel te pushen. Na een scrimmage voor het Nederlandse doel maakte Patricia Alvarez de 1-1. Opnieuw uit een corner zorgde Jansen er voor dat Oranje opnieuw op voorsprong kwam, nu door laag in te schieten. Weer kwam Spanje op gelijke hoogte, nu door Xantal Gine.

In Spanje zat interim-bondscoach Jamilon Mülders op de bank bij Nederland. De Duitser is de tijdelijke opvolger van de vertrokken Alyson Annan.

Zverev met overtuiging naar finale in Montpellier

17:46 uur Alexander Zverev heeft zich met overtuiging geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Montpellier. De als eerste geplaatste Duitser liet op het indoortoernooi in Frankrijk bij de laatste vier de Zweed Mikael Ymer kansloos: 6-1 6-3. Het duel duurde slechts 52 minuten.

Zondag neemt Zverev het op tegen de Kazach Aleksandr Boeblik, die in de eerste ronde Tallon Griekspoor in twee tiebreaks versloeg. Zverev, die vorige maand op de Australian Open in de vierde ronde werd uitgeschakeld, pakte in 2017 de titel in Montpellier.

In het Indiase Pune gaat de eindstrijd tussen de Fin Emil Ruusuvuori en de Portugees João Sousa. Ruusuvuori was in de halve finales met 6-3 7-6 (0) te sterk voor de Pool Kamil Majchrzak, Sousa ontdeed zich in drie lange sets van Elias Ymer uit Zweden: 5-7 7-6 (4) 7-5.

Worst na missen WK de beste in Maldegem

16.42 uur: Veldrijdster Annemarie Worst heeft zaterdag de Parkcross van Maldegem gewonnen. De 26-jarige Nederlandse van de ploeg 777 was oppermachtig en reed vanaf halverwege de wedstrijd alleen voorop. Achter haar eindigden haar landgenotes Manon Bakker en Aniek van Alphen respectievelijk als tweede en derde.

De zege was een troost voor Worst die vanwege een positieve coronatest niet naar de Verenigde Staten kon afreizen voor de WK. Op de afgelopen twee WK’s was ze nog twee keer goed voor zilver geweest. Veel WK-deelnemers, zoals wereldkampioene Marianne Vos, ontbraken in het Vlaamse Maldegem. Voor Worst was het haar tweede zege van het seizoen. Eerder won ze de wereldbekercross van Koksijde.

Aanvaller Haaland ontbreekt nog steeds bij Borussia Dortmund

16.03 uur: Erling Haaland mist zondag ook de thuiswedstrijd van Borussia Dortmund tegen Bayer Leverkusen. De begeerde spits heeft volgens zijn trainer Marco Rose nog niet volledig kunnen trainen.

Haaland staat sinds 22 januari aan de kant met een spierblessure. Hij was voor de winterstop ook tweemaal geblesseerd. Haaland miste onder meer het cruciale uitduel van Noorwegen met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. Hij ontbrak ook tijdens de thuiswedstrijd van Borussia Dortmund tegen Ajax in de Champions League.

De 21-jarige Haaland staat in de belangstelling van veel Europese topclubs.

Golfer Besseling in achterhoede na derde dag in Emiraten

Golfer Wil Besseling gaat de laatste dag van het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten vanuit de achterhoede in. Op de derde dag dag ging hij rond in 72 slagen, het baangemiddelde op de Al Hamra Golf Club.

De 36-jarige Besseling kwam in zijn derde ronde tot drie birdies en drie bogeys. Hij staat daardoor nu gedeeld 59e.

De Noor Nicolai Højgaard is de leider van het toernooi met een score van -20.

Real Madrid mist Benzema tegen Granada

15.21 uur: Real Madrid mist zondag in het competitieduel met Granada aanvoerder Karim Benzema. Coach Carlo Ancelotti bevestigde zaterdag dat de Franse aanvaller kampt met een spierblessure in zijn dijbeen. Benzema viel twee weken geleden in de wedstrijd tegen Elche (2-2) uit en blijkt nog niet voldoende hersteld.

„Karim traint al wel weer mee, maar hij voelt zich niet nog niet goed genoeg om te spelen. We moeten nog een paar dagen geduld hebben. In onze volgende wedstrijd (tegen Villarreal) zal hij er weer bij zijn”, zei Ancelotti, die zijn ploeg donderdag in het bekertoernooi zonder Benzema in Bilbao zag verliezen (1-0) van Athletic Club.

Benzema is topscorer in La Liga. Ancelotti moet voor zondag sowieso puzzelen, want hij mist zondag in het thuisduel met Granada ook de geschorste Vinícius Júnior. Real is de koploper in Spanje met 50 punten uit 22 wedstrijden.

Na Jumbo-Visma stapt ook DSM uit Ronde van Valencia

15.05 uur: Na wielerploeg Jumbo-Visma heeft ook Team DSM zich teruggetrokken uit de Ronde van Valencia vanwege coronabesmettingen. Jumbo meldde eerder dat twee personen positief hadden getest op het virus, bij DSM gaat het om drie besmettingen. Beide ploegen zeggen niet om wie het precies gaat.

„Na overleg met de organisatie en in overeenstemming met de regels van de internationale wielrenunie UCI hebben we besloten ons terug te trekken. De besmette personen hebben milde klachten en zijn in quarantaine gegaan. Het team zal de lokale gezondheidsregels volgen”, meldde DSM.

Ook Jumbo-Visma neemt het zekere voor het onzekere:„Aangezien niet kan worden uitgesloten dat nog meer mensen positief testen is besloten dat we ons terugtrekken ter bescherming van anderen, binnen en buiten het team”, schreef de ploeg in een verklaring. „De besmette teamleden gaan in isolatie, close contacts in quarantaine en de rest keert huiswaarts.”

De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag. Vrijdag trok het Australische team BikeExchange-Jayco zich al terug uit de meerdaagse koers in Spanje.

Barcelona mist Depay tegen Atlético

14.00 uur: Memphis Depay ontbreekt ook zondag tegen Atlético Madrid nog bij FC Barcelona. De aanvaller, met acht doelpunten de topscorer van zijn club in La Liga, staat al een aantal weken aan de kant met een hamstringblessure. Tegenover de afwezigheid van Depay staat de terugkeer van Ousmane Dembélé in de selectie van trainer Xavi.

Ook de recent aangetrokken aanvallers Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang maken deel uit van de selectie, net als de Frenkie de Jong en Luuk de Jong. Barcelona staat momenteel op de vijfde plaats in de Spaanse competitie, met 1 punt minder dan regerend kampioen Atlético.

Rentree bij PSG lonkt voor Wijnaldum en Neymar

13.37 uur: Georginio Wijnaldum en Neymar sluiten komende week weer aan bij de groepstraining van Paris Saint-Germain. Beide spelers kampten met een enkelblessure. Wijnaldum traint al enige tijd individueel, maar gaat nu dus weer deel uitmaken van de selectie.

De international van Oranje was relatief kort geblesseerd, hij raakte afgelopen maand geblesseerd tegen Stade Brest. Neymar staat al langer aan de kant. De Braziliaanse vleugelspits viel eind november tegen Saint-Étienne al uit.

PSG-trainer Mauricio Pochettino kan Wijnaldum en Neymar zondag nog niet gebruiken in de uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Lille. Ook Sergio Ramos, Mauro Icardi en keeper Keylor Navas ontbreken vanwege fysieke problemen bij de koploper van de Franse voetbalcompetitie.

Chelsea-trainer Tuchel test positief en mist mogelijk WK clubs

12.39 uur: Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft positief getest op het coronavirus. De 48-jarige Duitser mist daardoor mogelijk het WK voor clubs in Abu Dhabi, dat voor Chelsea woensdag begint.

„De hoofdtrainer zal nu de noodzakelijke protocollen met betrekking tot zelfisolatie volgen en hoopt in de loop van volgende week bij het team aan te sluiten in Abu Dhabi”, meldt Chelsea in een korte verklaring op de website.

De Londense topclub, afgelopen seizoen winnaar van de Champions League, neemt het woensdag op tegen de winnaar van het duel tussen Al-Hilal uit Saudi-Arabië en Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die laatste club is de Nederlander Marcel Keizer de hoofdtrainer.

Chelsea treedt zaterdagmiddag, zonder Tuchel op de bank, eerst nog aan in de FA Cup. In de vierde ronde is Plymouth Argyle, uitkomend in League One (derde niveau), op Stamford Bridge de tegenstander.

Haase/Middelkoop tegen favorieten in dubbelspel Rotterdam

11.28 uur: Robin Haase en Matwé Middelkoop spelen in de eerste ronde van het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament tegen de Kroatische titelverdedigers Mate Pavic en Nikola Mektic, het beste koppel van dit moment. Haase en Middelkoop kregen van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard voor het toernooi in Rotterdam.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen eveneens met een wildcard mee aan het dubbelspel. Zij nemen het in de openingsronde op tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Tim Pütz uit Duitsland.

Wesley Koolhof is met zijn Britse partner Neal Skupski als vierde geplaatst. Koolhof en Skupski treffen de Russen Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev.

Het hoofdtoernooi begint maandag.

NBA-wedstrijd ligt lang stil vanwege scheve basketbalring

08.31 uur: De wedstrijd in de NBA tussen Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers heeft bijna drie kwartier stilgelegen omdat de ring scheef hing. Luka Doncic, de Sloveense vedette van de Mavericks, merkte dat op nadat hij in het eerste kwartier een driepunter had gemaakt. De scheidsrechters constateerden met een waterpas dat de ring inderdaad een beetje scheef hing. Aangezien het probleem niet verholpen kon worden, moest een volledig nieuw bord inclusief ring worden opgehangen.

De ’Sixers’ stonden met 19-17 voor toen de wedstrijd werd onderbroken. Met een nieuwe ring op het veld namen de Mavericks al snel het initiatief over. Ze wonnen voor eigen publiek met 107-98. Doncic tekende voor 33 punten, 15 assists en 13 rebounds. Het betekende voor de 22-jarige Sloveen al zijn 44e triple-double in de NBA. Hij staat daarmee op de tiende plaats in het ’eeuwige’ klassement. Russell Westbrook voert die lijst aan met 193 triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers).

Met 30 overwinningen tegenover 23 nederlagen staat Dallas Mavericks op de vijfde plaats in het westen. Philadelphia 76ers neemt met 31-21 in het oosten de vijfde plaats in.

Lleyton Hewitt houdt Nick Kyrgios buiten Australische tennisploeg in Daviscup

08.02 uur: Hoewel Nick Kyrgios onlangs met Thanasi Kokkinakis de Australian Open won, heeft de Australische tennisser geen uitnodiging gekregen voor de ontmoeting met Hongarije in de Daviscup. Captain Lleyton Hewitt selecteerde Kokkinakis juist wel, voor het eerst sinds 2015. Alex de Minaur, Alexei Popyrin, debutant Luke Saville en dubbelspecialist John Peers vormen de rest van de ploeg.

Kyrgios strandde op de Australian Open in het enkelspel in de tweede ronde. De 26-jarige Australiër moest het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev, die uiteindelijk de finale haalde in Melbourne.

Kyrgios vormde in het dubbelspel een spraakmakend en succesvol duo met Kokkinakis. De twee vrienden waren op een wildcard toegelaten en stuntten door, onder luide aanmoedigingen van het Australische publiek, een grandslamtitel te pakken. Het leverde Kokkinakis (25) een terugkeer in de Daviscup-ploeg op. Kyrgios, afgezakt naar plek 122 op de mondiale ranglijst van het enkelspel, komt niet voor in de plannen van voormalig nummer 1 van de wereld Hewitt.

Australië strijdt begin volgende maand in Sydney met Hongarije om een plek in de finaleronde van de Daviscup.

Issa Hayatou Ⓒ HH/ANP

Sporttribunaal CAS heft schorsing oud-voetbalbaas Hayatou op

06.28 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van de voormalige Afrikaanse voetbalbaas Issa Hayatou opgeheven. De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA schorste de 75-jarige Kameroener in augustus voor een jaar, omdat hij de regels voor de verkoop van media- en marketingrechten zou hebben geschonden. Hij moest ook een boete betalen van 30.000 Zwitserse franc, zo’n 28.000 euro.

Hayatou, die bijna dertig jaar lang voorzitter was van de Afrikaanse voetbalbond CAF, vocht zijn schorsing aan bij het CAS. Het sporttribunaal oordeelde na een hoorzitting dat de FIFA onvoldoende bewijs had.

Hayatou was tussen 1988 en 2017 de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond. Hij fungeerde in 2015 en 2016 als interim-voorzitter van de FIFA toen Sepp Blatter was geschorst vanwege een corruptieschandaal. Hayatou had het in 2002 bij de voorzittersverkiezing van de FIFA opgenomen tegen Blatter, maar moest het toen afleggen tegen de Zwitser. Hij fungeerde jarenlang als ’senior vicepresident’ bij de mondiale federatie. Hayatou is sinds 2017 erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Eredivisie hervat met publiek, alleen niet in Enschede

06.22 uur: De Eredivisie gaat na een korte onderbreking vanwege de interlandperiode weer verder, mét publiek in de stadions. Na wekenlang voor lege tribunes te hebben gespeeld, mogen de clubs nu één derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. FC Twente, dat zaterdagavond Vitesse ontvangt, vindt dat te weinig en houdt de Grolsch Veste in Enschede daarom helemaal dicht.

De 21e speelronde van de Eredivisie begint om 16.30 uur met FC Utrecht - SC Cambuur. Om 18.45 uur wordt in Limburg afgetrapt bij Fortuna Sittard tegen sc Heerenveen. De Friese club ontsloeg eind vorige maand hoofdtrainer Johnny Jansen.

PSV, de nummer 2 van de Eredivisie, speelt vanaf 20.00 uur thuis tegen AZ, dat op de vijfde plek staat. Trainer Roger Schmidt kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven. PSV verloor voor de interlandperiode met 2-1 van Ajax en heeft nu 2 punten minder dan de koploper. Ajax speelt zondag (vanaf 16.45 uur) thuis tegen Heracles Almelo. Die dag staat in De Kuip ook de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta op het programma (12.15 uur).