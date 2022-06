Premium Het beste van De Telegraaf

Column Inge de Bruijn: ’Arno Kamminga moet zijn kans gaan grijpen’

Inge de Bruijn Ⓒ Telegraaf

Nu de WK Langebaan in Boedapest bezig zijn, voel ik gelijk weer de kriebels in mijn onderbuik. Wat is zwemmen toch een fantastische sport om naar te kijken. Elke race is spannend en ik zit voortdurend op het puntje van mijn stoel. En uiteraard had ik zondag nog wat extra spanning voor de 100 meter schoolslag van Arno Kamminga, het huidige boegbeeld van het Nederlandse zwemmen. Het was bijna Amerikaans hoe overtuigend en vol bravoure hij zich vooraf uitsprak over zijn WK-doelen. Helaas werd hij uitgerekend op de dag van zijn race niet helemaal fit wakker en daarbij vreesde hij voor een positieve coronatest. Als je dan ondanks die ruis op de lijn toch tot zilver kan reiken in zo’n sterk deelnemersveld, dan moet je mentaal wel ijzersterk zijn.