Peter Bosz wil er nog een centrale verdediger bij

De Belg Zeno Debast is nog steeds een heel prominente kandidaat om de verdediging van PSV te versterken. De international van de Rode Duivels zat de afgelopen periode in de wachtkamer tot er meer duidelijkheid was over de Champions League-miljoenen en een mogelijke uitgaande transfer bij PSV. Debast wil zelf dolgraag naar Eindhoven verkassen.

Ook Davinson Sanchez van Tottenham Hotspur met wie Peter Bosz eerder heeft samengewerkt bij Ajax en die eerder deze zomer de belangrijkste kandidaat was voor de defensieve versterking is weer in beeld. Eerder leek zijn komst op financiële gronden te hoog gegrepen.

Andere namen die circuleren voor een defensieve versterking zijn die van Jarrad Branthwaite, die vorig jaar al op huurbasis in Eindhoven actief was, en de Amerikaan Miles Robinson.

Jerdy Schouten PSV

Tegen Rangers FC zette Bosz opnieuw Jerdy Schouten, eerder deze window voor 12 miljoen euro overgenomen van FC Bologna, centraal achterin, net zoals hij dat in de tweede helft tegen Vitesse en in de slotfase in Glasgow had gedaan. „De reden dat ik hem daar opstelde was omdat we veel balbezit zouden hebben. Als het nodig is kan hij het middenveld inkomen om daar een man meer te creëren. In balbezit maakte hij het verschil. Hij is behoorlijk sterk en inzichtelijk sterk”, aldus Bosz, die Schouten uiteindelijk wel als middenvelder wil gaan gebruiken. „Hij is gehaald als middenvelder en daar moet hij uiteindelijk ook gaan spelen.”

Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko

Wat betreft uitgaande transfers is het vizier vooral gericht op Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko. Voor de Ivoriaanse middenvelder is het Engelse Nottingham Forest al geruime tijd in de markt en de Engelsen hopen door te kunnen pakken in de twee laatste dagen van de window. Voor Bakayoko is er interesse van Paris Saint-Germain, Burnley en Brentford.

Brede selectie

Bosz gaf aan dat de komst van Lozano niet automatisch betekend dat Bakayoko zal vertrekken. „Het een hoeft het ander toch niet uit te sluiten”, aldus Bosz, die graag met een brede selectie werkt. „We gaan ook de Champions League in. We hebben dit seizoen al vaker de bank nodig gehad om wedstrijden veilig te stellen of zelfs te winnen, zoals tegen Vitesse. Je hebt gewoon een bank nodig.”

De PSV-trainer hoopt dat Bakayoko behouden kan worden. „Ik denk dat het voor hem goed is, als hij langer bij PSV blijft. En ja, ik ben zijn trainer en heb dat graag, want ik vind hem een geweldige speler. Maar ik heb ook in al die jaren gezien, dat als jonge jongens van een goede club naar een topclub gaan en je bent niet vast international en je hebt niet de Champions League gewonnen of een landstitel gewonnen, dat je dan als een andere persoon binnenkomt bij zo’n grote club dan als iemand die al echt iets bereikt heeft.”

Of Bakayoko behouden kan worden durft Bosz niet te voorspellen. „Ik heb op veel dingen invloed, maar niet op de gedachten van een speler of op zijn Umfeld of op zijn agent of zijn familie. Daar heb je ook mee te maken. Daar heb ik geen invloed op.”