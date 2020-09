Lionel Messi hervat groepstraining, hilariteit om ’dikke’ Luis Suarez

Dat was voor het eerst na het conflict dat de 33-jarige spelmaker met de clubleiding had. Messi had Barcelona deze zomer graag willen verlaten maar kreeg daar geen toestemming voor.

Naast Messi sloten Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Ansu Fati ook aan bij de groepstraining onder leiding van Ronald Koeman, die zaterdag debuteert als trainer. Barcelona neemt het in een oefenwedstrijd op tegen een derdedivisionist.

Luis Suarez mocht ook nog meetrainen met de groep, maar de Uruguayaan maakte weinig indruk. Er was nogal wat hilariteit op sociale media omtrent het feit dat hij toch wat dik lijkt en daardoor niet meer zo snel is. Maar intussen lijkt Suarez wel op weg naar Juventus, dat Barça nog 16 miljoen euro (3 miljoen plus 13 miljoen aan bonussen) zou willen betalen. De spits zelf zou in Turijn tot 10 miljoen per jaar (inclusief bonussen) kunnen verdienen.

Barcelona maakte ook nog bekend dat haar Franse verdediger Samuel Umtiti, die op 14 augustus positief testte op het coronavirus, zijn medische testen had afgelegd. Hij zal één van de komende dagen de groepstrainingen hervatten.