Verbazing en blijdschap bij Team Ineos na ’tik bij andere favorieten’

Egan Bernal (l) en Geraint Thomas zijn de troeven van Team Ineos in deze Ronde van Frankrijk. Ⓒ BSR Agency

Het was een onverwachts tijdverschil voor hun kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal waar ze voor deze zogenaamde overgangsrit niet over durfden te dromen. Liefst één minuut en veertig seconden winst op Thibaut Pinot, de Fransman die zich juist in de eerste week leek te ontwikkelen als de belangrijkste opponent van Team Ineos.