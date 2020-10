Donny van de Beek met Manchester United compleet vernederd op eigen veld door Tottenham

Het was voor de Mancunians een evenaring van de grootste nederlaag aller tijden, en daar zag het na twee minuten toch niet naar uit. Bruno Fernandes zette United na een overtreding van Davinson Sanchez vanaf elf meter al direct op voorsprong. Maar die weelde was van korte duur. Harry Kane maakte gelijk en nog voordat er acht minuten gespeeld waren, tekende Heung-Min Son voor de 1-2.

Rood Martial

Na een klein half uur spelen moest Manchester met z’n tienen door, nadat Anthony Martial een rode kaart had gekregen. Met de 1-3 maakte Kane twee minuten later de opdracht voor United om er nog wat van te maken, bijna tot een onmogelijke. Dat werd het zeker nadat Son nog voor de thee de 1-4 op het bord zette.

Via Serge Aurier werd het kort na de hervatting 1-5, en halverwege de tweede helft maakte Van de Beek zijn entree. De derde Premier League-invalbeurt in evenveel speelrondes voor de van Ajax overgekomen middenvelder. Die zag toe hoe Paul Pogba in de slotfase een strafschop veroorzaakte, waaruit Kane de eindstand bepaalde. 6-1, net als in 2011, toen Manchester City met dezelfde cijfers te sterk was.

Tottenham-coach José Mourinho, die geen beroep kon doen op Steven Bergwijn, zag het allemaal glimlachend aan. De grootste thuisnederlaag (0-3) die hij in zijn carrière als trainer leed, was met Manchester United. De tegenstander die dag op Old Trafford was... Tottenham Hotspur.

