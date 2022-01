Spaanse media: ’Onaanvaardbare wedstrijd Frenkie de Jong’

Voetbal

Hierdoor kunnen Ajax en PSV elkaar nog niet treffen in het bekertoernooi

De loting voor de kwartfinale van de KNVB-beker is pas zaterdag, maar Ajax en PSV weten al dat ze elkaar in ieder geval nog niet kunnen treffen én dat er voor hen een thuiswedstrijd op het programma staat. Dat is namelijk al bepaald in een eerdere loting.