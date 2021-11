Burnley en Tottenham Hotspur afgelast vanwege sneeuw

Premium Sport

Parasnowboarders: ’Wat Bibian ons heeft geleerd, proberen over te dragen op nieuwe generatie’

Voor de Paralympische wintersporters is het aftellen richting de Spelen in Peking ook begonnen. „Woensdag was het nog 100 dagen tot de start. Het gaat nu echt leven”, zegt Lisa Bunschoten vanuit Landgraaf, waar de parasnowboarders zich in SnowWorld voorbereiden op de eerste World Cup. Van een nooit ...