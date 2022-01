Cruciale EK-wedstrijd Oranje-zaalvoetballers tegen Servië waarschijnlijk mét publiek

De woorden van minister-president Mark Rutte waren duidelijk: „In grote theaters en concertzalen, grote sporthallen en overdekte evenementlocaties geldt een maximum van eenderde van de capaciteit en nooit meer dan 1250 mensen per zaal. Naast een vaste zitplaats en de anderhalve meter afstand.”

Oftewel: in principe mogen er vanaf woensdag in de Ziggo Dome dus 1.250 fans naar de EK-duels kijken. Er is echter nog een hobbel te nemen voor de organisatie: de duels moeten vóór 22.00 uur zijn afgelopen. Daar wringt de schoen, aangezien Nederland-Servië om 20.30 uur staat gepland. De kans bestaat dat het kwartfinaleduel niet voor tienen is afgelopen. Hoewel er in het zaalvoetbal met zuivere speeltijd wordt gewerkt, kan een duel flink uitlopen en, inclusief rust en time-outs, langer dan anderhalf uur duren.

VOORRANG

Desondanks gaan de kaarten voor de EK-kraker, waarin Oranje aan een gelijkspel voldoende kan hebben om de laatste acht te bereiken, woensdagochtend om 11.00 uur in de vrije verkoop. Zij die voor de afkondiging van de lockdown al een kaartje hadden bemachtigd, krijgen voorrang, aldus de organisatie.

De UEFA heeft echter wel wat hobbels te nemen, realiseert Suuz Boven-Amijs, pr-manager van de Europese voetbalbond. „We zullen in de slag moeten met de betrokken partijen. Achter de schermen wordt hard gewerkt, waarbij er onder andere wordt gedacht om duels iets te vervoegen. We gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Wij gaan ervanuit dat dit lukt. Daarom starten we woensdag met de ticketsale. We zijn zeer positief gestemd.”

TWAALF PROCENT

De 1.250 fans die van de partij mogen zijn in Amsterdam, vormen nog geen twaalf procent van de capaciteit van de Ziggo Dome (10.500). Voordat de omicron-variant van het coronavirus toesloeg, waren er voor het tweede groepsduel met Portugal al bijna 10.000 kaartjes verkocht.

Toch wordt er door de organisatie van het EK Futsal positief gereageerd op het nieuws. „Tuurlijk, we hadden op meer publiek gehoopt, maar in deze fase zijn we al heel blij dat de deuren open mogen. Kijk: een aantal weken geleden waren we nog behoorlijk down van de maatregelen die toen werden afgekondigd. Het heeft er lang naar uitgezien dat er helemaal geen publiek mocht komen op het EK. Maar wij hebben er op de achtergrond altijd alles aan gedaan dat áls het mocht, het meteen zou kunnen.”

ZIGGO DROOM

In het Oranje-kamp dat in Zeist resideert, heerste op dinsdagavond een jubelstemming: „Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor ons”, aldus bondscoach Max Tjaden. „Dat we in onze laatste groepswedstrijd tegen Servië gesteund kunnen worden door het Oranje Legioen is natuurlijk prachtig. We spraken altijd over de Ziggo Droom.”

„We droomden er dan van om in de Ziggo Dome te spelen voor volgepakte tribunes met Oranje-fans. Deze droom wordt nu in ieder geval deels werkelijkheid. Ook is het extra steuntje in de rug van het publiek vrijdag meer dan welkom voor de wedstrijd tegen Servië. Wij gaan er alles aan doen om de supporters in de Ziggo Dome, en ook de mensen thuis voor de tv natuurlijk, een fantastische avond te geven.”