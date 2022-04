Eintracht Frankfurt en Kostic zetten Barça in Camp Nou te kijk

Zoals de aanhang van Eintracht Frankfurt twee dagen (en nu ook nachten) lang de binnenstad overnam, zo piekte deze vanaf donderdagavond 21.00 in Camp Nou. De Duitsers in hun witte shirts waren overal door het stadion heen te zien en overstemden het Catalaanse publiek massaal, helemaal toen de harde kern van Barça in de rust naar binnen ging en tien minuten later pas weer naar buiten kwam. Het was woest om de wanvertoning van een in de eerste helft Frenkie-loos Barcelona: 0-2. Het bleek niet meer te voorkomen dat één van de grootste voetbaltempels ter wereld, voor één magische avond van Eintracht zou zijn.

De fans van Eintracht konden binnen twee minuten al geloven in hun sprookje, na de 1-1 een week eerder in eigen huis. Scheidsrechter Artur Luis Soares wees binnen twee minuten naar de penaltystip, toen Eric Garcia een overtreding maakte. Filip Kostic, de ex-Groninger die een week eerder al de grasmat kaal liep over de linkerflank in Duitsland, maakte zijn eerste van de avond. Het bleek de opmaat voor nog veel meer moois voor de Duitsers.

Al kwam Barça dicht bij de 1-1, toen Pierre-Emerick Aubameyang een voorzet van Ousmane Dembélé over kopte. En negen minuten later opnieuw, toen verdediger Ronald Araujo van dichtbij over schoot. Maar steeds duidelijker voltrok zich een scenario waarbij Eintracht meer mocht hopen. Het liep niet bij Barça, met een ontbrekende Frenkie de Jong de eerste 45 minuten, een onzichtbare Pedri en een wellicht overijverige Gavi (hij pakte daarmee nog geel door Jesper Lindstrøm neer te leggen in een counter). Het kleine La Masia-talent zou daardoor sowieso het heenduel in de halve finales missen.

Schitterende knal Borré

Zeven minuten voor rust geloofden de Duitsers niet wat hun overkwam, toen de Colombiaanse spits Rafael Santos Borré van een meter of 25 een raket van zijn voet liet vertrekken. Snoeihard sloeg deze achter Barça-goalie Marc-André ter Stegen in het dak van de goal. Hij was vervolgens niet de enige verbouwereerde Duitser, maar 30.000 anderen waanden zich binnen een seconde wél in de voetbalhemel.

Het Frankfurt van trainer Oliver Glasner bleef maar door de defensie van de Catalanen heen prikken. Doelman Kevin Trapp pookte bij het rustsignaal zijn eigen aanhang nog even op, maar gekker kon het al bijna niet meer.

Of toch wel, zo bleek in de tweede helft. Lindstrøm schoot op Ter Stegen uit een counter en minuten nadat de Portugese arbiter Soares Dias zijn kapotte audioapparatuur had vervangen (wat ook minuten duurde), schoot Kostic vanaf links feilloos zijn tweede treffer in de verre hoek: 0-3. Het paste bij een opnieuw sterk optreden van de Servische nummer 10, die enorm volwassen is geworden in zijn Duitse jaren en één van de leiders van dit Frankfurt is.

In minuut 70 was het dan ook tijd voor Luuk de Jong om in te vallen, maar ja, bij 0-3… Tien minuten later kwam ook de van een blessure teruggekeerde Memphis Depay er nog bij. Het mocht lang niet baten, totdat Sergio Busquets kort voor tijd de 1-3 binnenschoot, maar hij bleek van dichtbij buitenspel te staan. In minuut 91 schoot hij van buiten het strafschopgebied alsnog een afvallende bal in de verre hoek: 1-3. Luuk de Jong kreeg twee minuten later een kans op 2-3, maar raakte uit een bijna onmogelijk geworden hoek het zijnet. Memphis mocht in minuut 111 nog aanleggen voor een strafschop en faalde niet, via de onderkant van de lat ging zijn inzet net over de doellijn. Het was te laat en direct na de 2-3 zat de Europese campagne van Barça er voor dit seizoen op.

De gedroomde wonderavond voor Eintracht Frankfurt werd waarheid in Camp Nou. In de halve finale wacht het Engelse West Ham United, dat het Olympique Lyon van Peter Bosz uitschakelde na de 1-1 in Engeland: 0-3.

Atalanta uitgeschakeld

Het is Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners met Atalanta niet gelukt de halve finales van de Europa League te bereiken. De Italiaanse subtopper verloor op eigen veld in Bergamo van RB Leipzig: 0-2.

Hans Hateboer (r.) gaat het luchtduel aan met André Silva. Ⓒ ANP/HH

Voor Leipzig was dat meer dan voldoende voor de volgende ronde, nadat het eerste duel in Duitsland in 1-1 was geëindigd. Na iets meer dan een kwartier kwam de Duitse formatie op voorsprong. Christopher Nkunku schoot van dichtbij adequaat in, na een rush van Konrad Laimer over de rechterflank.

Hateboer was na ongeveer een uur dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet net over gaan. Vlak voor tijd liep Leipzig door een benutte strafschop van Nkunku verder uit. De Roon, Hateboer en Koopmeiners waren alle drie basisspeler bij de Italiaanse formatie van trainer Gian Piero Gasperini.

Bekijk hier de uitslagen in de Europa League