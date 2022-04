Europa League: Atalanta gevloerd door RB Leipzig

Voor Leipzig was dat voldoende voor de volgende ronde, nadat het eerste duel in Duitsland in 1-1 was geëindigd. Na iets meer dan een kwartier kwam de Duitse formatie op voorsprong. Christopher Nkunku schoot van dichtbij adequaat in, na een rush van Konrad Laimer over de rechterflank.

Hateboer was na ongeveer een uur dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet net over gaan. Vlak voor tijd liep Leipzig door een benutte strafschop van Nkunku verder uit. De Roon, Hateboer en Koopmeiners waren alle drie basisspeler bij de Italiaanse formatie van trainer Gian Piero Gasperini.

Bekijk hier de uitslagen in de Europa League