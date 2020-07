Blunderende De Gea helpt Chelsea naar finale FA Cup

Chelsea bleek zondagavond een maatje te groot voor Manchester United: 3-1 daarbij een handje geholpen door Manchester-doelman David de Gea die twee keer opzichtig in de fout ging.

Chelsea kwam in de elfde minuut van de blessuretijd op voorsprong. Olivier Giroud scoorde op aangeven van César Azpilicueta, Het spel lag in de eerste helft lang stil vanwege een hoofdblessure van Eric Bailly, de verdediger van United uit Ivoorkust.

Zorgen om Manchester United-verdediger Eric Bailly nadat hij geblessseerd is geraakt aan zijn hoofd. Ⓒ AFP

Mason Mount, oud-speler van Vitesse, tekende in de openingsfase van de tweede helft voor 2-0. Doelman De Gea mocht zich dat doelpunt aanrekenen. Hij liet de bal zomaar langs zijn handen glippen. De Spaanse keeper werd ook nog gepasseerd door zijn ongelukkige ploeggenoot Harry Maguire, die een inzet van Antonio Rüdiger in zijn eigen doel werkte.

Fosu-Mensah

Bruno Fernandes benutte in de 85e minuut nog een strafschop voor Manchester United. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen omdat zijn ploeggenoot Callum Hudson-Odoi aanvaller Anthony Martial van United had gevloerd. De Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah kwam na 79 minuten als invaller in het veld voor United.

Arsenal recordhouder FA Cup-titels

Arsenal plaatste zich zaterdag al voor de finale door Manchester City verrassend uit te schakelen. Pierre-Emerick Aubameyang was de grote man bij de Londenaren. De aanvaller uit Gabon tekende voor beide doelpunten (2-0 zege). Arsenal, dat met dertien FA Cup-eindzeges recordhouder is, kan een teleurstellend seizoen met de prestigieuze bekerwinst alsnog enige glans geven.