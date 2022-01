PSV wil langer door met trainer Roger Schmidt en gewilde Cody Gakpo

„Die intentie is er zeker. We hebben ook goede gesprekken”, aldus De Jong. „Aan de andere kant zijn we, aan beide kanten, ook heel ontspannen. We hebben een goede relatie en open communicatie. Die druk zit er dus niet zozeer op. Ik denk wel dat er einde voorjaar duidelijkheid over komt. Wij zijn alleen met deze trainer bezig.”

De Jong is niet bang dat, als de onderhandelingen met Schmidt op niets uitlopen, hij naast andere geschikte trainers voor PSV grijpt. „Daar denk ik niet zo heel erg aan. We hebben de intentie met deze trainer verder te gaan, verder kijken we op dit moment niet. Uiteindelijk willen wij met PSV ook verder en omhoog, dat hopen we samen te bereiken.”

PSV wil verlengen met gewilde Gakpo

PSV praat het management van Cody Gakpo om het contract van de speler met een jaar te verlengen. De Eindhovenaar uit eigen opleiding staat nog tot 2025 onder contract. De aanleiding is volgens technisch directeur John de Jong dat er deze transferperiode interesse was in Gakpo, die inmiddels international is geworden.

Trainer Schmidt is blij met de plannen van PSV. „Maar Gakpo zal natuurlijk niet eeuwig in Eindhoven blijven”, aldus de trainer. „Hij zal in de toekomst naar een topclub in een topcompetitie gaan. Of dat de komende zomer al gebeurt? Dat is lastig te zeggen. Als je naar spelers als Mané en Salah van Liverpool kijkt, dan moet hij nog wel wat leren. Dat zijn niet alleen geweldige voetballers, maar die verdedigen ook mee, Op dat punt moet Gakpo zich nog verbeteren.”