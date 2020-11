Manchester City-trainer Pep Guardiola duidelijk: ’Lionel Messi hoort bij FC Barcelona’

Guardiola vierde grote successen met Messi bij Barcelona. De 33-jarige Argentijnse aanvaller dreigt de Spaanse club aan het einde van het seizoen transfervrij te verlaten. Een overstap naar City lijkt dan vrij logisch. Die club kan hem namelijk betalen en heeft een trainer met wie Messi goed kan opschieten.

„Maar Messi is een speler van Barcelona”, zei Guardiola toen hem naar een mogelijke komst van de Argentijnse aanvaller werd gevraagd.

„Als je me naar mijn mening vraagt, ben ik enorm dankbaar voor wat Barcelona voor mij heeft gedaan. Ze hebben me echt alles gegeven. Ik wil dat hij zijn carrière daar afsluit. Ik wil als fan van Barcelona dat Messi daar blijft. Maar het is zijn laatste contractjaar en ik kan niet in zijn hoofd kijken.”