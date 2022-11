Premium Het beste van De Telegraaf

’Helemaal oké met rol als pinchhitter op WK’ Luuk de Jong in topvorm hoopt ook in Qatar grote impact te hebben

Memphis Depay ruimt in 2021 in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk het veld voor invaller Luuk de Jong Ⓒ ANP/HH

eindhoven - Sinds zijn rentree van een maandenlange kuitblessure is de impact van Luuk de Jong op PSV groot geweest. Mede dankzij de inbreng van de ervaren spits won PSV de topwedstrijden tegen Arsenal in de Europa League en Ajax in de Eredivisie. Op vrijdag volgde een persoonlijk mooi moment voor de 32-jarige spits, toen bekend werd dat hij is opgenomen in de WK-selectie. Een gesprek met de grote aanjager van PSV en ideale pinchhitter voor Oranje in de ogen van bondscoach Louis van Gaal.