Vitesse zet Oussama Tannane terug naar tweede

De aanvallende middenvelder werd voor de duels met Stade Rennes en Feyenoord door trainer Thomas Letsch buiten de wedstrijdselectie van de hoofdmacht gehouden vanwege „een gebrek aan focus.” Volgens de Vitesse-trainer werd de concentratie van Tannane te veel beïnvloed door zijn veranderde rol binnen het team.

Technisch directeur Johannes Spors heeft besloten, dat een terugkeer van Tannane in de A-selectie niet wenselijk is. „Vanwege dezelfde reden als hierboven genoemd gaat Oussama voor onbepaalde tijd meetrainen met de selectie van Vitesse Onder 21. Dat is de uitkomst van diverse gesprekken, waarin we het uitgebreid hebben gehad over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.”

Sinds vorige week maandag waren Vitesse en Tannane met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moest. Daarbij was de intentie van Vitesse om het contract van Tannane per direct te ontbinden. Omdat beide partijen het niet eens konden worden over de financiële afhandeling van een directe beëindiging van de werkrelatie is Tannane nu voor onbepaalde tijd overgeheveld naar de onder 21-selectie.

Daarmee lijkt de Amsterdammer, die vorig seizoen een van de uitblinkers was bij Vitesse en een belangrijke rol speelde bij het behalen van Europees voetbal, op 22 september in de uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn laatste wedstrijd voor Vitesse te hebben gespeeld. Gezien de intentie van Vitesse lijkt een terugkeer in de hoofdmacht van Tannane, wiens contract na dit seizoen afloopt, geen reële optie meer te zijn. De Arnhemse club zal hopen, dat Tannane in januari nog een nieuwe werkgever vindt, zodat er niet negen maanden lang salaris overgemaakt hoeft te worden naar een speler, die meetraint bij het onder 21-team, maar verder geen inbreng heeft.