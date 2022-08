Doelpuntenrecord Kane bij zege Spurs, Ødegaard op schot bij Arsenal

Het duel tussen de Spurs en de Wolves verliep uiterst moeizaam voor de ploeg van Antonio Conte, die in tegenstelling tot Thomas Tuchel dit weekend wel op de bank mocht zitten. Na de onrustige ontmoeting tussen beide trainers vorige week werd alleen de Duitser van Chelsea geschorst.

Pas na rust was het feest. Harry Kane tekende met het hoofd voor de enige treffer van de middag. Daarmee maakte hij zijn 185e goal voor de club en is hij nu degene met de meeste doelpunten in de Premier League voor één club.

Bournemouth - Arsenal 0-3

Arsenal heeft na drie speelronden in de Premier League nog altijd de volle buit. Op bezoek bij Bournemouth scoorde Martin Ødegaard in een tijdsbestek van ruim tien minuten twee keer, waarna The Gunners de buit wel binnen hadden. William Saliba zorgde na rust voor 3-0, waarna Gabriel Jesus zijn 4-0 door de VAR zag worden afgekeurd.

Crystal Palace - Aston Villa 3-1

Aan de hand van Wilfried Zaha beleefde Palace een heerlijke zaterdagmiddag in eigen huis, nadat Ollie Watkins de bezoekers al heel vroeg op voorsprong had gezet. De aanvaller scoorde twee keer, waarvan de tweede treffer een rebound was uit een penalty die hij zelf miste. Jean-Philippe Mateta maakte de andere treffer voor de thuisploeg.

Fulham - Brentford 3-2

Een doelpuntenfestijn op Craven Cottage, waar Brentford de spectaculaire zege bij Manchester United (0-4, red.) van een week eerder geen vervolg wist te geven. De bezoekers keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar knokten zich via Christian Norgaard en Ivan Toney knap terug tot 2-2. Genoeg voor een resultaat was dat niet, omdat Aleksandar Mitrovic in de slotminuut de punten in eigen huis hield voor Fulham.

Everton - Nottingham Forrest 1-1

De ploeg van Frank Lampard leek op Goodison Park lang tegen vervelend puntverlies aan te lopen. Tot tien minuten voor tijd stond het 0-0, waarna Brennan Johnson Forest op 0-1 zette. Demarai Gray redde even voor tijd echter alsnog de meubelen voor Everton.

Leicester City - Southampton 1-2

Che Adams was met twee treffers de gevierde man bij Southampton, dat tien minuten na rust op achterstand kwam maar zich in het vervolg van de tweede helft naar een verdienstelijke uitzege voetbalde.

Rood Rangers

Waar PSV een weekendje rust heeft gehad, heeft Rangers een bewogen aanloop naar de play-off van de Champions League achter de rug. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verspeelde in de blessuretijd punten op bezoek bij Hibernian (2-2) en pakte bovendien twee keer rood.

Aanvoerder James Tavernier schoot Rangers kort voor rust uit een strafschop op voorsprong. Aan het begin van de tweede helft kwam de thuisclub op gelijke hoogte via Martin Boyle. Tom Lawrence kopte na bijna een uur de 1-2 binnen. Rangers kwam in de slotfase onder druk te staan nadat John Lundstram (tackle van achteren) en invallers Alfredo Morelos (elleboogstoot) met rood van het veld waren gestuurd. In de 5 minuten toegevoegde tijd schoot Josh Campbell van buiten het strafschopgebied de 2-2 binnen.

Rangers had de eerste drie competitiewedstrijden gewonnen, net als landskampioen Celtic.

PSV en Rangers strijden woensdag in Eindhoven om een plek in de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel, afgelopen dinsdag op Ibrox in Glasgow, eindigde in 2-2.