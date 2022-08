Doelpuntenrecord Kane bij zege Spurs, rood Rangers morst in aanloop naar PSV

Het duel verliep uiterst moeizaam voor de ploeg van Antonio Conte, die in tegenstelling tot Thomas Tuchel dit weekend wel op de bank mocht zitten. Na de onrustige ontmoeting tussen beide trainers vorige week werd alleen de Duitser van Chelsea geschorst.

Pas na rust was het feest. Harry Kane tekende met het hoofd voor de enige treffer van de middag. Daarmee maakte hij zijn 185e goal voor de club en is hij nu degene met de meeste doelpunten in de Premier League voor één club.

Rood Rangers

Waar PSV een weekendje rust heeft gehad, heeft Rangers een bewogen aanloop naar de play-off van de Champions League achter de rug. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verspeelde in de blessuretijd punten op bezoek bij Hibernian (2-2) en pakte bovendien twee keer rood.

Aanvoerder James Tavernier schoot Rangers kort voor rust uit een strafschop op voorsprong. Aan het begin van de tweede helft kwam de thuisclub op gelijke hoogte via Martin Boyle. Tom Lawrence kopte na bijna een uur de 1-2 binnen. Rangers kwam in de slotfase onder druk te staan nadat John Lundstram (tackle van achteren) en invallers Alfredo Morelos (elleboogstoot) met rood van het veld waren gestuurd. In de 5 minuten toegevoegde tijd schoot Josh Campbell van buiten het strafschopgebied de 2-2 binnen.

Rangers had de eerste drie competitiewedstrijden gewonnen, net als landskampioen Celtic.

PSV en Rangers strijden woensdag in Eindhoven om een plek in de groepsfase van de Champions League. Het eerste duel, afgelopen dinsdag op Ibrox in Glasgow, eindigde in 2-2.