Is het einde van het tijdperk van Messi (33) en Ronaldo (36) aangebroken?

Lionel Messi vindt met Barcelona zijn Waterloo in Parijs. Ⓒ EPA

PARIJS - Met de uitschakeling van Juventus (dinsdagavond tegen FC Porto) en FC Barcelona (woensdagavond tegen Paris Saint-Germain) is voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 geen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi in de kwartfinales van de Champions League te bewonderen. Gaan nieuwe sterren als Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland de macht in Europa nu definitief overnemen?