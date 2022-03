Boete van 50.000 euro voor Lewis Hamilton na missen FIA-gala

,,Volgens mij krijg ik een boete”, verklapte Hamilton vrijdagochtend al tijdens de persconferentie. ,,We gaan kijken of het geld kan worden gedoneerd aan een goed doel, waarmee we jongeren met een kwetsbare achtergrond kunnen enthousiasmeren voor een technische baan in de motorsport.”

Vrijdagmiddag volgde een persbericht van de FIA waarin niet werd gesproken over een boete, maar over een overleg tussen Hamilton en voorzitter Mohamed Ben Sulayem over diversiteit en inclusiviteit in de autosport.

Pas aan het einde van het bericht werd gerept over het missen van het FIA-gala, al was door de woorden van Hamilton in de persconferentie al duidelijk hoe de vork in de steel zat.

,,Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over de redenen van Hamiltons afwezigheid. De coureur erkende het belang van een avond waarop de prestaties van de diverse kampioenen in de autosport worden gevierd. De FIA-voorzitter herinnerde Hamilton aan diens verplichting tot sportiviteit, zeker gezien zijn status in de motorsport.”