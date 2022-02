Live Champions League: City aan de leiding in Lissabon

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Karim Benzema staat aan de aftrap bij Real Madrid. De Franse spits ontbrak de afgelopen weken bij de Spaanse grootmacht vanwege een spierblessure. Benzema keert tegen zijn landgenoten van PSG terug in de selectie van Real en heeft meteen weer een basisplaats. De 34-jarige spits is met zeventien doelpunten de topscorer van de Madrilenen in de competitie. Benzema maakte in de groepsfase van de Champions League in vijf wedstrijden vijf goals. Benzema staat met de aanvoerdersband om zijn bovenarm aan de aftrap. Onder anderen Eden Hazard en Gareth Bale moeten genoegen nemen met een plek op de bank.

Bij PSG begint de van een enkelblessure herstelde Neymar op de bank, net als de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Xavi Simons. De voorhoede van de thuisclub bestaat uit Lionel Messi, Kylian Mbappé en Angel Di Maria.

Sporting Lissabon - Manchester City

Nathan Aké moet op de bank beginnen bij Manchester City. Aké, international van het Nederlands elftal, had in de laatste competitiewedstrijd nog een basisplaats. Met de 26-jarige Hagenaar centraal achterin won de ploeg van trainer Pep Guardiola zaterdag met 4-0 bij Norwich City. Van de vier verdedigers die toen een basisplaats hadden, staat alleen de Portugese verdediger Ruben Dias tegen zijn landgenoten van Sporting ook weer aan de aftrap. Dias draagt de aanvoerdersband bij de Engelse club.

Riyad Mahrez, Phil Foden en Raheem Sterling, die tegen Norwich een hattrick maakte, vormen de voorhoede van City. Sporting Lissabon eindigde in de groepsfase als tweede in poule C achter Ajax. De Amsterdammers spelen volgende week tegen Benfica.

Volg beide duels vanaf 21:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken