Statistieken Champions League: Real mag nog hopen

Voetbal

Kylian Mbappé vindt in blessuretijd beslissende gaatje tegen Real Madrid

De strijd tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid om een plaats in de kwartfinales van de Champions League is nog in volle gang. Het eerste duel van het tweeluik eindigde in Parijs in 1-0 voor de Fransen door een late goal van Kylian Mbappé.