Jürgen Klopp na nieuwe nederlaag Liverpool: ’Niemand hoeft medelijden met ons te hebben’

Afgelopen zaterdag leed de ploeg van Virgil van Dijk de eerste nederlaag in de competitie. Het laaggeklasseerde Watford won in eigen huis met 3-0. Liverpool had ruim een week eerder ook het eerste duel in de achtste finales van de Champions League bij Atlético Madrid verloren (1-0).

„We gaan weer winnen en dat is wat we zaterdag willen”, verklaarde Klopp zelfverzekerd. „Het zijn niet de beste weken van het seizoen, maar nu hebben we de kans er wel weer de beste drie weken van te maken en dat is het plan”, tekent de BBC op uit de mond van Klopp.