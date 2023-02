ABN AMRO Open kent rustige aanloop en rekent op alle toppers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Den Bosch neemt na dit seizoen afscheid van trainer De Gier

14.21 uur: Eerstedivisionist FC Den Bosch neemt na dit seizoen afscheid van trainer Jack de Gier. Het contract van de 54-jarige De Gier wordt niet verlengd, zo heeft de Brabantse club besloten.

„De afgelopen twee jaar heb ik met alle plezier bij FC Den Bosch gewerkt”, aldus De Gier. „De beslissing van de clubleiding om in het nieuwe seizoen met een andere trainer verder te gaan, heb ik te respecteren. Ik wil mijn periode bij de club nu vooral waardig afsluiten.”

De Gier begon zijn voetballoopbaan in Den Bosch en speelde ook voor onder meer Cambuur en Go Ahead Eagles. Hij was sinds 1 februari 2021 hoofdtrainer bij FC Den Bosch, dat dit seizoen pas zeven van de 23 duels heeft gewonnen.

FC Den Bosch is de nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie. De club speelde vorige maand in de KNVB-beker tegen Ajax en verloor met 2-0.

Crawford pakt wereldtitel op super-G met miniem verschil

13.26 uur: James Crawford heeft op de WK skiën met een miniem verschil vrij verrassend de titel gepakt op de super-G. De Canadees was in Courchevel met 1.07,22 slechts 0,01 seconde sneller dan de Noor Aleksander Aamodt Kilde. De derde plaats was voor Alexis Pinturault uit Frankrijk, die in de Franse Alpen 0,26 moest toegeven op de winnaar.

Voor de 25-jarige Crawford, die vooraf als outsider werd gezien, is het het hoogtepunt uit zijn loopbaan. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking werd hij derde op de combinatie.

Het betekende de eerste gouden WK-medaille voor Canada sinds 2017. Zes jaar geleden was Erik Guay de beste op de super-G.

Titelverdediger Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk, twee jaar geleden de beste in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, moest 0,87 toegeven en vervulde een bijrol in Courchevel.

FC Utrecht Vrouwen vindt in Helbling hoofdtrainer

12.40 uur: Trainer Linda Helbling moet de terugkeer van FC Utrecht in de Eredivisie Vrouwen tot een succes gaan maken. De 43-jarige Edese heeft voor twee jaar getekend bij de club uit de domstad, die mikt op een plek bij de top 6 in het volgende seizoen.

Helbling is nu hoofd van de opleiding bij DTS’35 Ede, waarmee ze als coach van de vrouwenploeg ook twee keer kampioen werd in de topklasse. In de komende maanden moet Helbling gaan helpen bij het samenstellen van de Utrecht-selectie en -staf. „Op het gebied van visie, denkwijze en mentaliteit past de club uitstekend bij mij, dat voelde direct goed”, aldus Helbling.

Van 2007 tot 2014 was de Utrechtse club ook met een vrouwenploeg actief op het hoogste niveau. FC Utrecht was in 2007 een van de clubs die betrokken was de oprichting van de Eredivisie voor vrouwen. In 2010 won de club de beker en de Supercup. Vier jaar na die twee prijzen verdween de club uit het vrouwenvoetbal wegens een zelf aangevraagd faillissement.

De Eredivisie bestaat vanaf volgend seizoen uit twaalf clubs.

WK zwemmen in 2025 in Singapore

12.39 uur: De WK zwemmen van 2025 worden in Singapore gehouden. Naast het langebaanzwemmen worden in het Aziatische land ook onder meer het waterpolotoernooi, het openwaterzwemmen en schoonspringen gehouden. De data voor de WK van 2025 worden later pas bekendgemaakt.

„Singapore heeft alles te bieden aan de atleten: faciliteiten van wereldklasse en bewezen ervaring op het gebied van het organiseren van mondiale toernooien. Met een aantal toernooien op rij laat Azië zijn betrokkenheid zien bij de watersport”, aldus Husain Al-Musallam, voorzitter van World Aquatics.

Voor 2025 was aanvankelijk het Russische Kazan aangewezen, maar na de Russische inval in Oekraïne ging World Aquatics op zoek naar een nieuwe locatie.

Dit jaar worden de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka gehouden en volgend jaar in Doha. De WK in Qatar worden vroeg in het jaar gehouden in verband met het olympische zwemtoernooi in Parijs, in de zomer van 2024.

In totaal doen meer dan 2500 atleten mee aan de WK.

ABN AMRO Open kent rustige aanloop en rekent op alle toppers

11.07 uur: Het ABN AMRO Open kent een rustige aanloop naar de vijftigste editie van het grootste tennistoernooi van Nederland. De organisatie rekent erop dat alle toppers dit jaar hun opwachting maken in Rotterdam. Zo ook de Griek Stefanos Tsitsipas, die vorige maand finalist was op de Australian Open.

„De toppers hebben hun hotels geboekt en de trainingsbanen zijn al vastgelegd. Met Tsitsipas zijn voor volgende week alle afspraken al gemaakt, dus dat zit echt goed”, aldus een woordvoerder van het tennistoernooi. Naast Tsitsipas verwelkomt het toernooi in Rotterdam ook top 10-spelers Andrej Roeblev, Félix Auger-Aliassime, Holger Rune en Hubert Hurkacz.

De afgelopen jaren werd het ABN AMRO Open nog weleens geplaagd door afmeldingen, onder meer van spelers die goed hadden gepresteerd op de Australian Open. Tsitsipas, de nummer 3 van de wereld, verloor in Melbourne in de finale van Novak Djokovic.

Eerder deze week meldde de Rus Karen Chatsjanov, halvefinalist op de Australian Open, zich wel af. De mondiale nummer 13 wordt vervangen door de Fransman Benjamin Bonzi.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Volgens de organisatie is de finale van het toernooi, volgende week zondag, uitverkocht.

Basketballer Irving luistert debuut voor Mavericks op met zege

07:21 uur Kyrie Irving heeft zijn debuut in de NBA voor Dallas Mavericks opgeluisterd met een overwinning. De Mavericks waren in LA met 110-104 te sterk voor Los Angeles Clippers. Irving kwam bij zijn eerste wedstrijd voor de club uit Dallas tot 24 punten en 5 assists. Bij de bezoekers kwam ook Norman Powell tot 24 punten.

De 30-jarige Irving werd eerder deze week overgenomen van Brooklyn Nets, waar hij sinds 2019 speelde. Hij moet nog even wachten om een koppel te vormen met Luka Doncic, die er niet bij was in Los Angeles vanwege een hielblessure.

Al na het eerste kwart stond de nieuwe ploeg van Irving met 41-25 voor. De nieuwe ster miste bij zijn eerste twee pogingen, maar na 4 minuten was het toch raak. Hij kwam tot vier rake driepunters uit acht pogingen.

Voor Dallas Mavericks was het de vierde zege in de laatste vijf duels. Deze maand werd er alleen verloren van Golden State Warriors. De Mavericks staan vierde in de Western Conference.

Dallas Mavericks mikt dit seizoen op de tweede NBA-titel. Alleen in 2011 was de club de beste van de NBA.