Bizar: voetballer zakt in elkaar, maar wil na reanimatie verder spelen

Gudelj stortte na tien minuten ter aarde en zorgde voor een shockgolf in het stadion. Fans hielden hun adem in en zijn ploeggenoten stonden met tranen in hun ogen, maar medici konden de jongere broer van Sevilla-middenvelder Nemanja Gudelj op het veld reanimeren.

Daarna zou hij zoals gebruikelijk naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar dacht Gudelj anders over. Hij wilde de wedstrijd gewoon verder spelen, protesteerde en wilde koste wat kost door. De medische staf stak daar evenwel een stokje voor en gaf hem hiervoor geen toestemming. Gudelj werd toch naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn club Cordoba heeft inmiddels laten weten dat Gudelj in stabiele toestand verkeert, maar ter observatie nog in het ziekenhuis verblijft.