Zieke Sergio Pérez ontbreekt nog op Red Bull Ring

Red Bull laat weten dat Pérez de rest van de dag zijn rust probeert te nemen om vrijdag zo fit mogelijk in te kunnen stappen. In Oostenrijk wordt weer een sprintweekeinde verreden. Na de enige vrije training op vrijdag volgt later die dag direct de kwalificatie om de startopstelling voor de hoofdrace op zondag te bepalen.

Pérez zit niet in zijn beste periode bij Red Bull. De achterstand van de Mexicaan op Verstappen in de WK-stand is opgelopen tot 69 punten. De laatste drie kwalificatiesessies op rij slaagde Pérez er niet in tot de snelste tien coureurs te behoren.