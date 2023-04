Vraagtekens rond Youth League-finale voor Meerdink na knietje tegen RKC

Het was voor de voorhoedespelers van AZ een bizarre avond, zondag in het eigen AFAS Stadion. Nadat Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis wegens hun blessures al door AZ-coach Pascal Jansen buiten de selectie waren gehouden, viel gelegenheidsspits ook Jens Odgaard binnen twintig minuten met een voetblessure uit. ,,Hij kon er amper meer op staan”, vertelde Jansen na de 3-0 zege op RKC Waalwijk.

Als vervanger voor de per brancard afgevoerde Deen, stuurde Jansen de jonge Mexx Meerdink het veld in. De spits uit het oosten had donderdag tegen Anderlecht als invaller nog geglorieerd, door in de strafschoppenserie feilloos de winnende penalty binnen te schieten.

Knietje

Meerdink hoopte toen stiekem dat er ook een mooie rol voor hem was weggelegd in de Youth Leaguefinale tegen Hajduk Split, maandag om 18.00 uur in het stadion van Servette FC. Onderweg naar de finale had hij naam gemaakt door te scoren tegen Eintracht Frankfurt, Barcelona en Real Madrid.

Maar dan moest het wel meezitten tegen RKC. Eigenlijk verkleinde zijn vroege invalbeurt in eerste instantie de kans om maandag in actie te komen in de eindstrijd van de Youth League aanzienlijk. Maar toen kreeg hij vlak voor rust na een botsing met RKC-keeper Joel Pereira een knietje en kon hij in de rust niet verder.

‘Mexx ongerust’

En saillant genoeg vergroot dat nu net weer zijn kans op speeltijd, zo bleek na de wedstrijd. In de catacomben werd Meerdink apart genomen door Jansen, voor een intrigerend gesprek. ,,Hij was een beetje ongerust”, aldus Jansen. ,,Hij was bang dat ik misschien dacht dat hij zich had ingehouden. Of iets had gedaan waardoor hij snel gewisseld moest worden, zodat hij de finale kon spelen. Maar dat is geen seconde in mij opgekomen.”

Wat er precies was gebeurd? Jansen: ,,Hij kreeg een beuk tegen zijn heup, waardoor er uitstraling was naar zijn hamstring. Daardoor kon hij niet meer goed aanzetten. In de rust hebben we hem beoordeeld, besloten geen risico te nemen en hem eraf te halen. Dat had niks te maken met de finale tegen Hajduk, maar gewoon met zijn gezondheid.”

Dubbele check

Vanaf dat moment startte paradoxaal genoeg de behandeling om Meerdink speelklaar te krijgen voor ‘Genève’. Met redelijk succes. ,,De pijn is al een stuk minder”, vervolgt Jansen. ,,Het is gelukkig geen spierprobleem. Hij zou sowieso naar Genève gaan, als toeschouwer óf als invaller. Afhankelijk van hoeveel hij tegen RKC zou spelen. Dat blijft gelukkig nu zo.”

Want: ,,Hij wordt morgen tweemaal beoordeeld, we willen écht weten of het verstandig is om hem te laten spelen. Eerst op het trainingscomplex en in Zwitserland na de reis nog een keer. Dan wordt er besloten of hij wel of geen aandeel zal hebben in de wedstrijd.”