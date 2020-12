Foto’s: Oud spelers bewijzen voetballer Paolo Rossi laatste eer

Onder hen bevonden zich Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Fulvio Collovati en Giuseppe Bergomi. De plechtigheid werd live door de omroep RAI uitgezonden.

Familie en oud spelers namen zaterdag afscheid van Paolo Rossi. Ⓒ BSR Agency

"Ik heb niet alleen een ploeggenoot verloren, maar ook een vriend, een broer", sprak Cabrini. "We waren een eenheid als team, we wonnen vaak, soms verloren we, maar altijd deden we het samen. Niemand van ons had gedacht dat we Paolo al zo vroeg zouden verliezen."

Voetbalclub Vicenza hield vrijdag in het stadion een afscheidsplechtigheid voor Rossi, die eerder in de week op 64-jarige leeftijd overleed. Rossi speelde tussen 1976 en 1979 voor Vicenza. Dankzij de doelpunten van Rossi promoveerde de club in 1977 naar de Serie A.

Roberto Baggio, oud international van Italie, was aanwezig bij het afscheid van Rossi. Ⓒ AFP

Rossi werd in dienst van Vicenza twee keer op rij topscorer, eerst van de Serie B met 21 goals en een jaar later in de Serie A met 24 treffers. De spits werd later bij Perugia geschorst vanwege zijn aandeel in een matchfixingzaak, maar mocht wel mee naar het WK van 1982. Rossi leidde de Italiaanse ploeg in Spanje naar de wereldtitel door in de beslissende fase van het toernooi zes doelpunten te maken.