Thomas Krol verbaast zich over kopieergedrag Reggeborgh: ’Lachwekkend’

„Ik heb het al meegemaakt dat wanneer wij een intervaloefening deden, de mannen van Reggeborgh aan de andere kant van de baan met precies dezelfde interval bezig waren. Het was zó extreem dat we op een gegeven moment gewoon achter hen aan zijn gaan schaatsen. Dat zag er natuurlijk heel merkwaardig uit, hè.”

Krol ziet de humor wel in van het vermeende kopieergedrag. „Je kunt alles kopiëren, prima. Wat Jac Orie echter supergoed kan, is zodra het wat minder gaat, aan de knoppen draaien op basis van onze fietstesten. Zo kan hij zaken aanpassen waardoor het weer beter loopt. Ik ben benieuwd of ze dat bij Reggeborgh ook kunnen.”

Thomas Krol voorafgaand aan een fietstraining in Inzell. Ⓒ HH/ANP

„De grap is al gemaakt dat we de ploegen beter weer kunnen samenvoegen tot een kernploeg, zoals vroeger. Het is lachwekkend. Reken er maar niet op dat Jac zal rondvragen hoe andere coaches de trainingen hebben aangepakt. Hij heeft een mooie, eigen visie waar hij aan vasthoudt. Weet je, toen ik afgelopen winter een gesprek had met Reggeborgh over een eventueel contract werd me gezegd: ’Jij vindt jouw schema’s toch zo goed? Nou, dan blijf je die gewoon volgen bij ons.’ Dat is veelzeggend, toch?”