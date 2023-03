Sterkhouder Trauner verlengt contract: ’Ik ben een echte Feyenoorder geworden’

,,Dit is een speciale dag voor mij en mijn familie”, aldus Trauner. ,,Feyenoord voelt als mijn tweede thuis en ik voel me hier enorm gewaardeerd. De club spreekt vertrouwen in mij uit door langer met me door te willen en de supporters staan vanaf het eerste moment achter me. Je ergens op je plek voelen is een belangrijke graadmeter en dat is honderd procent het geval bij Feyenoord. Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing.”

De stoïcijnse centrale verdediger zegt uit te kijken naar de rest van het seizoen. ,,We kunnen dit jaar iets speciaals bereiken. De komende weken wordt duidelijk of ons harde werken echt wordt beloond. Ik ben nog lang niet klaar met dromen bij Feyenoord. Ik ben een echte Feyenoorder geworden en wil onderdeel blijven uitmaken van de toekomst van deze prachtige club.”

De komende anderhalve week sluit de in Linz geboren Trauner aan bij het Oostenrijkse nationale team, dat het tegen Azerbeidzjan en Estland opneemt in de eerste serie kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap van 2024.

Trauner, die tot nog toe 71 wedstrijden voor Feyenoord speelde, is na Geertruida de tweede basisspeler in korte tijd die tekent voor een langer verblijf bij Feyenoord.