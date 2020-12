René Hake: ’Fit zijn we wel, het gaat om frisheid’

René Hake: „Ik denk dat door het vertrouwen van de overwinning op FC Emmen het geloof ook groter wordt, dat we tegen AZ ook een resultaat kunnen pakken.” Ⓒ HH/ANP

UTRECHT - Waar voor zestien Eredivisieclubs de winterstop is begonnen, moeten FC Utrecht en AZ nog aan de bak voor de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, zondag in de Galgenwaard. In zijn achtste wedstrijd als hoofdtrainer van FC Utrecht boekte René Hake afgelopen dinsdag tegen FC Emmen zijn eerste zege. Het was voor FC Utrecht de eerste uitzege in de Eredivisie in meer dan een jaar tijd. Tegen AZ hoopt Hake het succes een vervolg te geven.