De Ligt: ’Salaris besteed ik uit aan Raiola’

„Van nature ben ik een introverte en bescheiden jongen. Ik weet hoe Mino echt is en het gaat alleen om onze relatie, niet wat anderen daarvan denken. Ik kan ook een keiharde verdediger zijn. En de onderhandelaars van de grote clubs weten hoe het in deze wereld werkt en wat hij kan. Daarom vond ik het als jonge speler handig iemand naast me te hebben die vol alleen voor míj gaat en alleen mijn belangen behartigt. Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat dit het geval is. Hetgeen ik dacht, is waar.”

En: „Ik denk dat Mino daarin de beste is in de zaakwaarnemerswereld. Reacties zullen er altijd komen en iedereen mag in Nederland zijn eigen mening hebben, maar alleen ik weet wat Mino voor me doet. Als mensen zeggen dat hij me dwingt naar een club te gaan, dan moet ik alleen maar lachen. Hij zorgt voor een proces om alle elementen boven te krijgen en om een goede beslissing te kunnen nemen. Hij heeft een mening en ik heb de mijne, maar ik bepaal en zeg vervolgens: ’doe je ding maar.’ We waren het overigens wel eens over deze keuze. In Nederland is het gewoon vreemd als je niet voor Barça kiest en dan verzinnen mensen er allerlei dingen bij.”

Het riante inkomen dat hij bij Juventus opstrijkt, is voor De Ligt van ondergeschikt belang. „Ik ben heel blij dat ik naar Juventus kan vanwege de waardering. Ik heb puur en alleen naar het sportieve plaatje gekeken en ja, het salaris besteed ik uit aan Mino. Dat is zijn wedstrijd. Maar waar ik ook had getekend: daar had ik waarschijnlijk nooit over te klagen gehad.”

Matthijs de Ligt (m) toont zijn Juventus-shirt met het vertrouwde rugnummer 4. Ⓒ Getty Images

