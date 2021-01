Feyenoord met Jørgensen naar Heerenveen; Bijlow sluit weer aan bij groep

De Deense spits trainde dinsdag voluit mee met de Rotterdamse selectie. Hij werd afgelopen zondag na een uur gewisseld in het verloren duel met AZ (2-3) omdat hij met één oog niets meer kon zien. Jørgensen maakte in De Kuip na een half uur de 1-1.

Middenvelder Orkun Kökcü reist niet met Feyenoord mee naar Friesland. „Hij heeft toch nog iets meer tijd nodig voor zijn herstel,’ liet Advocaat weten.

Doelman Justin Bijlow sloot dinsdag weer aan bij de groep. „Heel goed om te zien”, gaf Advocaat te kennen. Bijlow werkt toe naar zijn rentree, nadat hij in november langs de kant kwam te staan met een voetblessure. Nick Marsman toont zich bij Feyenoord een goede vervanger.

AZ

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt na de zege van zondag bij Feyenoord met vertrouwen vooruit naar de thuiswedstrijd van woensdag tegen FC Utrecht. Vooral aanvaller Albert Gudmundsson en middenvelder Fredrik Midtsjø kregen na het duel in De Kuip veel complimenten.

„Hij heeft zondag laten zien waartoe hij in staat is. Feyenoord had veel moeite hem te verdedigen”, aldus Jansen over Gudmundsson, die vanaf de rechterkant speelde. „Albert is een veelzijdige speler en kan ook als aanvallende middenvelder of spits van grote waarde zijn.”

Midtsjø stond met een goede individuele actie en pass aan de basis van de 2-1 van Myron Boadu. Jansen: „Hoewel hij wat minder in de spotlights komt, is hij een fantastische speler. Hij doet onnavolgbare dingen op plekken waar je het niet verwacht. Dat doet hij aan de bal, maar ook in het druk zetten en de duels. Hij is voor ons heel belangrijk.”

Eind december eindigde FC Utrecht tegen AZ in 2-2. De laatste tijd speelt Utrecht iets anders, vindt Jansen. „Ik vond FC Utrecht tegen ons ook goed aan de bal, maar ze hebben de laatste wedstrijden een wat ander gezicht laten zien. Het is dus de vraag wat ze vanuit hun verdedigende organisatie doen.”

Dani de Wit en Jonas Svensson zijn vanwege blessures voorlopig nog niet inzetbaar bij AZ, dat zeven punten minder heeft dan koploper Ajax.

Vitesse

Trainer Thomas Letsch van nummer 2 Vitesse kijkt uit naar het uitduel woensdagavond met VVV-Venlo, dat momenteel de veertiende plek inneemt in de Eredivisie. „Kijkend naar de prestaties in januari van zowel Vitesse als VVV is dit een topwedstrijd, een ’spitzenspiel’. Twee teams die nog ongeslagen zijn dit jaar en die status graag willen behouden”, blikte de Duitse coach vooruit.

Vitesse behaalde in januari tot dusver vijf overwinningen. VVV-Venlo won vier keer en speelde één keer gelijk. Dankzij die sterke reeks, ook inclusief bekerzege, hebben de Limburgers inmiddels flink afstand genomen van de degradatiestreep. Letsch wil met zijn standvastige ploeg graag in de ’flow’ blijven. „Dat kan alleen door wedstrijden te blijven winnen en daarmee het vertrouwen te behouden. Het belangrijkste is om de focus te behouden. Elke wedstrijd weer.”

Vitesse en VVV speelden dit seizoen in de Eredivisie nog niet tegen elkaar. Eind februari is de return in Arnhem. „Het is best gek dat we nu al twee keer tegen zowel Heracles als FC Groningen hebben gespeeld, maar niet tegen VVV en ook nog niet tegen FC Twente”, zei Letsch, die voor het duel met VVV-Venlo over een nagenoeg fitte selectie kan beschikken.

