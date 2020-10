Hattrick voor Fransman Arnaud Démare in Giro d’Italia

Démare bleef de Slowaak Peter Sagan en de Australiër Michael Matthews voor.

Het klassement bleef bovenin ongewijzigd. De leiderstrui bleef in handen van de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck - Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao op 43 seconden achter zich.

Wilco Kelderman, de kopman van Sunweb, volgt als derde op 48 seconden. Zijn landgenoot Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma staat achtste op 1.21.

Zenuwachtige rit

De zevende etappe in de Giro was een zenuwachtige rit, mede door de kans op waaiers. Het peloton brak al vroeg in de etappe in verschillende waaiers en meerdere klassementsmannen kwamen daardoor in de problemen. Pello Bilbao, Harm Vanhoucke, Domenico Pozzovivo, Jakob Fuglsang en Rafal Majka raakten achterop. Op 82 kilometer van de streep wisten alle klassementsrenners weer aan te sluiten.

Vanhoucke moest na een valpartij in het peloton op 45 kilometer van de finish opnieuw achtervolgen. Ook Pozzovivo raakte door die val op achterstand. Maar opnieuw wisten ze voor de finale weer aan te sluiten.

Ergernis Sagan

De ploeg van Démare zat bij de sprint in Brindisi goed vooraan, waar ook de klassementsploegen hun kopmannen nog lang voorin hielden. In de sprint stond er geen maat op de Fransman, die wel nog enigszins van zijn lijn afweek, tot ergernis van Sagan. De jury bestrafte de manoeuvre echter niet.

„We moesten enkele keren van positie wisselen in het aantrekken van de sprint”, zei Démare na zijn zege. „Er kwamen wat ellebogen tegen elkaar. Het was niet gemakkelijk, maar ik begon mijn sprint op het juiste moment. Ik voelde de aanwezigheid van Sagan dicht bij me, maar ik ben blij dat ik het weer heb gedaan. Het is heel bijzonder.”