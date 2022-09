Antionio Conte boos over geruchten terugkeer bij Juventus: ’Respectloos’

Juventus is slecht aan het seizoen begonnen in Italië en volgens sommige media is het ontslag van de huidige coach Massimiliano Allegri niet ver weg meer. Conte was van 2011 tot 2014 trainer van Juventus en bezorgde de club meerdere landstitels.

„We zijn net aan het seizoen begonnen. Ik heb het vaak over dit onderwerp gehad en ik heb altijd gezegd dat ik het goed naar mijn zin heb bij de Spurs”, aldus Conte. „Ik vind het respectloos voor de huidige trainer van Juventus en ook voor Tottenham.”

Tottenham, dat in de Premier League op de derde plaats staat, speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen koploper Arsenal.