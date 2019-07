Duel van het jaar: ’We knallen er vol in’

Veel is zondag afhankelijk van de vorm van Lonneke Sloetjes, de belangrijkste aanvalster van Nederland. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

ARNHEM - Wie een interessante sportwedstrijd wil zien, moet komende zondagavond even opletten. De Nederlandse volleybalsters spelen dan in Catania tegen gastland Italië met als inzet een olympisch deelnamebewijs. Het zal er heet aan toe gaan in de Siciliaanse stad en niemand durft de uitslag te voorspellen.