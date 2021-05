Raheem Sterling krijgt weer te maken met racisme

Buitenland

Agent die zwarte man doodschoot in Atlanta krijgt baan terug

Een blanke voormalige politieman die in de VS is aangeklaagd en zijn baan verloor vanwege het doden van een zwarte man, mag terugkeren op zijn werk. Het gaat om Garret Rolfe, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Rayshard Brooks, in juni 2020 in de stad Atlanta.