Nog slechts één stoeltje vrij in Formule 1

Het nieuws komt niet als een verrassing. Beide coureurs zijn bezig aan hun eerste seizoen in de Formule 1. In de punten reden ze allebei nog niet. Haas heeft het dit jaar zwaar, omdat het de auto niet heeft doorontwikkeld. Alle pijlen zijn gericht op volgend jaar, als de reglementen in de Formule 1 op de schop gaan.

Voor 2022 is alleen het tweede stoeltje bij Alfa Romeo, naast de van Mercedes overkomende Valtteri Bottas, nog beschikbaar. Bottas vervangt zijn afscheid nemende landgenoot Kimi Räikkönen. Alfa moet de knoop nog doorhakken of het doorgaat met Antonio Giovinazzi. Anders lijkt de Chinese coureur Guanyu Zhou de beste papieren te hebben om zijn plek over te nemen.