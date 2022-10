Premium Het beste van De Telegraaf

Doelman Barkas en spits Douvikas luisteren samen graag muziek Griekse helden helpen FC Utrecht omhoog

Door Jeroen Kapteijns

Met een vaderlijke arm van Vasilis Barkas om zich heen doet Tasos Douvikas zijn verhaal na de wedstrijd. Beide Grieken zijn belangrijk voor FC Utrecht in Heerenveen. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

HEERENVEEN - In de catacomben van het Abe Lenstra Stadion sloeg Vasilis Barkas broederlijk zijn arm om zijn land- en teamgenoot Tasos Douvikas om gezamenlijk een interview te doen voor de tv-camera. De twee Griekse internationals hadden een cruciaal aandeel in de zwaarbevochten 1-2 zege van FC Utrecht bij SC Heerenveen, waardoor het team van trainer Henk Fraser is opgeklommen naar de zevende plek. Doelman Barkas was vrijwel niet te passeren voor de Friese aanvallers, terwijl Douvikas met een wereldgoal vlak voor rust de belangrijke gelijkmaker liet aantekenen.