Held van Curaçao terug bij RKC

De aanvallende vleugelverdediger maakte zich met zijn wereldgoal tegen Jamaica onsterfelijk namens de Bicentini Boys. Hoewel de belangstelling van met name Toulouse serieus leek, gaat Frank van Mosselveld er van uit dat Gaari, een jaar geleden overgekomen van Kozakken Boys, in Waalwijk blijft. ,,Ach, clubs laten vlak voor een eindtoernooi nog wel eens een ballonnetje los”, reageert de algemeen directeur.

,,Ik weet ook wel dat Juriën wordt gevolgd, zijn naam stond geloof ik tien duels op rij op ons scoutingslijstje. Maar niemand heeft zich nog voor hem gemeld.” Daarmee groeit de kans dat succestrainer Fred Grim het komende seizoen met veel bekende gezichten zal werken. Van het promotie-elftal zag Grim slechts Emil Hansson vertrekken.

De huurling keerde terug bij Feyenoord. Als potentiële vervanger haalde RKC de Belgische flankenspeler Lennerd Daneels (21) op bij Jong PSV. Daarnaast troefde RKC met het aantrekken van Hannes Delcroix (20) recentelijk Heerenveen af.

De Friezen waren nadrukkelijk in de slag met de linker centrale verdediger, maar het Haïtiaanse talent van Anderlecht liet zich liever aan RKC verhuren. Delcroix zal zaterdag ongetwijfeld in actie komen tegen Valencia Mestalla, het tweede team van Valencia CF. RKC, dat sinds woensdag in het eigen stadion weer over een heuse grasmat beschikt, onderhoudt sinds een jaar warme banden met de nummer vier van Spanje.