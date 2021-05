Sparta dicht bij ultieme droom: ’Zo denk ik er nog steeds over’

Sparta is de grote winnaar van het Eredivisie-weekeinde in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers winnen vrijdag zelf van Vitesse en zien vervolgens alle concurrenten punten verspelen. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - In de strijd om het laatste play-offticket leidt Sparta Rotterdam na deze speelronde verrassend de dans. Door een 3-0 zege op Vitesse heeft de Kasteelclub de achtste plek overgenomen en kunnen de Rotterdammers deze week historie schrijven. Sparta is op weg naar de hoogste rangschikking in de Eredivisie sinds het seizoen 1995/1996 en kan bij het bereiken van de play-offs voor het eerst sinds het seizoen 1985/1986 (met de illustere uitschakeling van HSV) Europees voetbal halen.