Golfer Koepka als leider laatste ronde in van onstuimige Masters

Harde wind en hevige regen teisteren The Masters dit jaar. Door tal van onderbrekingen waren de spelers er zaterdag niet in geslaagd de derde ronde af te maken. Dat gebeurde zondag. Koepka en Rahm moesten nog twaalf holes afwerken. Ze kwamen allebei uit op 73 slagen, één boven het baangemiddelde. De Amerikaan, die al vier majors op zijn naam schreef, leidt in de tussenstand met -11, Rahm staat op -9. Hovland, die de derde ronde aflegde in 70 slagen (-2), is op -8 gekomen.

Tiger Woods, vijfvoudig winnaar van The Masters, moest zijn 25e deelname voortijdig afbreken. De 47-jarige Amerikaan had opnieuw last gekregen van een peesplaatontsteking onder zijn voet, het gevolg van zijn verzwakte rechterbeen dat verbrijzelde door zijn zware auto-ongeval in februari 2021. Woods stond onderaan het klassement toen de derde ronde zaterdag vanwege slagregen en windvlagen werd onderbroken.