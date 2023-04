Tiger Woods overleeft ’cut’ ternauwernood Weer teistert Masters weer: Koepka breidt voorsprong uit

Brooks Koepka slaat vanuit de bunker. Ⓒ ANP/HH

Het weer is al het hele weekeinde spelbreker tijdens de Masters in Augusta. Net zoals op dag twee van het grote golftoernooi werd de sessie niet afgerond vanwege de regen en wind. In die lastige omstandigheden hield Brooks Koepka zich het best.