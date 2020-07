KRC Genk stelt Cyriel Dessers voor

„Het is altijd een droom geweest om voor KRC Genk te spelen, al sinds ik achttien jaar geleden begon en Wesley Sonck zag spelen. Ze werden kampioen en speelden Champions League en ik zag Sonck scoren tegen Real Madrid”, zei Dessers bij zijn presentatie.

„Als 7-jarige jongen heb ik hier tests afgelegd, maar jammer genoeg ben ik toen niet bij de club gekomen. Er zijn wel een paar momenten geweest dat we dichter bij elkaar kwamen qua niveau, maar de timing moet ook perfect zijn. Nu is het voor mezelf en de club een goed moment.”

Dessers speelde slechts driekwart seizoen bij Heracles, dat hem vorig jaar overnam van FC Utrecht. De Belgische spits kwam in Almelo tot vijftien goals, net zoveel als Feyenoorder Steven Berghuis.

„Het is weer een heel nieuwe start. Ik moet de competitie ook weer leren kennen na vier jaar weg te zijn geweest”, aldus Dessers, die in 2016 naar Nederland werd gehaald door NAC Breda. „Maar ik denk dat de uitdaging heel leuk is. Ik ben wel overtuigd dat ik veel ga scoren en assists ga geven.”

Donderdag trainde Dessers ook voor het eerst mee bij de Belgische club. „Het is fantastisch om hier te spelen, maar het is niet alleen een emotionele keuze. Ook sportief is het een ideale stap om eindelijk bij een topclub te spelen en beter te worden. Genk heeft ook de naam om spelers beter te maken.”