Premium Het beste van De Telegraaf

‘Ik vind dat wel een beetje angstig’ In Portugal door fans mishandelde Dost uit zorgen over agressie in Nederlandse stadions

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bas Dost. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Zowel FC Groningen als FC Utrecht is vier speelronden zonder zege in de Eredivisie en de sportieve druk is groot bij de twee ploegen, die vrijdagavond de 28e speelronde aftrappen. Waar bij FC Groningen het Eredivisieschap aan een zijden draad hangt met een achterstand van zeven punten op een veilige plek, daar is FC Utrecht in een sportieve crisis geraakt na de uitschakeling in de KNVB-beker tegen SV Spakenburg.